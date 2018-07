Ο 41χρονος Βινς Κάρτερ δεν τα παρατά!

Στα 41 του χρόνια (!) δεν λέει να το βάλει κάτω. Μονοετές συμβόλαιο με τους Ατλάντα Χοκς φαίνεται πως υπέγραψε ο Βινς Κάρτερ.

Ο Αμερικανός φόργουορντ έμεινε ελεύθερος από τους Σακραμέντο Κινγκς και θα συνεχίσει την καριέρα του στο NBA για 21η χρονιά, υπογράφοντας μονοετές συμβόλαιο συνεργασίας, έναντι οκτώ εκατ. δολαρίων.

Η γηραιότερος παίκτης του ΝΒΑ μετρά 24.868 πόντους στην καριέρα του, έπαιξε οκτώ φορές σε All Star Game, ενώ την περασμένη σεζόν είχε 5,4 πόντους, 2,6 ριμπάουντ και 1,2 ασίστ κατά μέσο όρο με τους Κινγκς, που ήταν η έβδομη ομάδα του στο ΝΒΑ.

In honor of Vince Carter taking his talents to Atlanta, we're throwing it back to some of the best dunks in his 20-year career. pic.twitter.com/Xc2C3UxcKW

— SportsCenter (@SportsCenter) July 26, 2018