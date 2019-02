Ο Αντετοκούνμπο “άλωσε” το Μπρούκλιν μπροστά στον Μπιλ Κλίντον! videos

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν και πάλι ασταμάτητος! Ο “Gree freak” σημείωσε 30 πόντους (12/17 δίποντα, 0/2 τρίποντα, 6/8 βολές), μάζεψε 15 ριμπάουντ και μοίρασε εννέα ασίστ, ενώ είχε τρία κοψίματα, σε 32 λεπτά συμμετοχής, οδηγώντας τους Μπακς σε νίκη με 113-94 νίκη επί των Νετς, στη Νέα Υόρκη.

Αυτή ήταν η τέταρτη στη σειρά νίκη για την ομάδα του Μιλγουόκι, 10η σε 11 παιχνίδια! Πλέον, το ρεκόρ των “ελαφιών” έφτασε στο 39-13.

Bill Clinton in Brooklyn…. #yaasssss pic.twitter.com/KzQ6uapINa

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σημείωσε το 37ο double double της σεζόν και το 22ο του παιχνίδι με τουλάχιστον 30 πόντους, παρουσία του Μπιλ Κλίντον. Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ βρέθηκε στις court seats του γηπέδου των Νετς και μετά το τέλος του αγώνα τόνισε μεταξύ άλλων για τους Μπακς: “Είναι μια διαφορετική και δυνατή ομάδα. Ανυπομονώ να δω το πως θα εξελιχθούν”.

🎙 President Bill Clinton reacts to Giannis Antetokounmpo & Bucks after win vs Brooklyn Nets 🇺🇸 #NBA pic.twitter.com/S28TyLywrb

— Hoops Demand (@HoopsDemand) February 5, 2019