Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, όπως συνηθίζει να κάνει στα τελευταία ματς, εντόπισε μία μικρή θαυμάστριά του στην κερκίδα αμέσως μετά τη νίκη επί των Πέισερς, όπου ήταν και πάλι καθοριστικός, και της χάρισε τα παπούτσια του. Η μικρή φυσικά δεν μπορούσε να κρύψει τη χαρά της για το γεγονός, το οποίο δεν μπορούσε να πιστέψει ότι ζούσε.

