Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν… on fire, αλλά οι Μιλγουόκι Μπακς δεν κατάφεραν να νικήσουν μέσα στην έδρα των Μάτζικ (126-117).

Ο Αντετοκούνμπο τελειώνοντας το ματς με 38 πόντους (15/26δ., 1/3τρ., 5/5β.), 10 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 3 κλεψίματα και 2 λάθη, αλλά τα «ελάφια» ηττήθηκαν και… έπεσαν στο 36-32.

Όσον αφορά τους Μάτζικ, ανέβηκαν στο 21-48, έχοντας για κορυφαίους τους Σίμονς 35 π. (7/12τρ.) και Όγκουστιν 32 π. (6/9τρ.).

Σε άλλο ματς στο ΝΒΑ με ελληνικό ενδιαφέρον, οι Κινγκς χρειάστηκαν την παράταση για να νικήσουν μέσα στο Σακραμέντο τους Χιτ με 123-119.

Η νίκη παίχτηκε στον… εξτρά χρόνο, μετά το καλάθι του Ντε Άαρον Φοξ, που διαμόρφωσε το 111-111 της κανονικής περιόδου. Στους 6 πόντους (3/4δ., 0/1τρ., 5/6β.), 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ τελείωσε το ματς ο Κώστας Κουφός.

Εκπληκτικό ματς στη Βοστώνη, με τους Γουίζαρντς να επικρατούν των Σέλτικς με 125-124, μετά από δυο παρατάσεις.

Το τρίποντο του του Μικς στα 2,4 δεύτερα πριν τη λήξη της κανονικής διάρκειας διαμόρφωσε το 106-106 που έστειλε το ματς στον εξτρά χρόνο.

Η πρώτη παράταση ολοκληρώθηκε στο 115-115, με τον Τέιτουμ των Σέλτικς να φέρνει το ματς στα ίσα, αλλά να χάνει τη βολή που του δόθηκε. Στη δεύτερη παράταση πάντως οι Γουίζαρντς τα κατάφεραν και έφτασαν στη νίκη(125-124), που τους ανέβασε στο 39-30.

— NBA (@NBA) March 15, 2018