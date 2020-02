Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο συμμετείχε σε event που διοργάνωσε ο Μπάρακ Ομπάμα, στο περιθώριο του All Star Game Weekend, θυμήθηκε τις ημέρες που σκούπιζε το παρκέ στο κλειστό του Ζωγράφου και τόνισε: “Αν το έκανα εγώ, μπορείτε και εσείς”.

Αναφορά στα δύσκολα παιδιά του χρόνια και την διαδρομή μέχρι να φτάσει στο ΝΒΑ έκανε ο Γιάννης Ατετοκούνμπο, που βρέθηκε σε εκδήλωση-ομιλία του Ιδρύματος Ομπάμα (Obama Foundation), προσκεκλημένος του πρώην προέδρου των ΗΠΑ, μαζί με τους Κρις Πολ και Κέβιν Λοβ.

Η κουβέντα επικεντρώθηκε στον τρόπο με τον οποίο ο αθλητισμό μπορεί να έχει θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία, με τον “Greek freak” να τονίζει πως «αν το έκανα εγώ, μπορείτε να το κάνετε και εσείς».

«Ο λόγος που κάλεσα τους συγκεκριμένους τρεις είναι πως, εκτός από σπουδαίοι αθλητές, είναι και καλοί άνθρωποι σε διαφορετικές φάσεις της καριέρας τους. Έχεις τον γέρο Κρις Πολ που πηγαίνει προς το τέλος, έχεις τον νεαρό Γιάννη Αντετοκούνμπο και έχεις και τον Κέβιν Λοβ που βρίσκεται κάπου στη μέση. Κάθε ένας από αυτούς έχει δείξει σπουδαίο χαρακτήρα, εντός κι εκτός παρκέ. Αυτό που κάνω μετά από τη θητεία μου ως πρόεδρος, είναι να αφοσιωθώ στο πως θα υποστηρίξουμε την εκπληκτική νέα γενιά των ηγετών που έρχονται», ανέφερε αρχικά ο Μπαράκ Ομπάμα.

Απ’ τη μεριά του, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είπε πως όταν πριν από μερικές εβδομάδες είδε ένα παιδί να σκουπίζει το παρκέ σε ματς του αδερφού του, Θανάση και θυμήθηκε ότι κάτι τέτοιο έκανε και εκείνος παλιότερα, στα Σεπόλια. Ο Έλληνας διεθνής πλησίασε τον νεαρό, του είπε τη συγκεκριμένη ιστορία και δεν τον πίστεψε.

“If I did it, you can do it.”



When @Giannis_An34 noticed a young man mopping the court at a game a few weeks back, he was reminded of his own journey to the @NBA and the people who supported him. See more from his conversation with @BarackObama. pic.twitter.com/sRawQHqA2s — The Obama Foundation (@ObamaFoundation) February 16, 2020

Ο “Greek freak” μίλησε για το δικό του ταξίδι στο ΝΒΑ και τους ανθρώπους που τον στήριξαν: «Άλλα παιδιά δεν είχαν την τύχη που είχα εγώ ή την υποστήριξη που δέχθηκα από τη γειτονιά μου», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Μπάρακ Ομπάμα, αφού επισκέφτηκε γειτονιές του Σικάγο, στη συζήτηση που διοργάνωσε το Ίδρυμά του, αποθέωσε τους τρεις αθλητές και εξήγησε τη σημασία της προσφοράς στο κοινωνικό σύνολο…

Μάλιστα, ζήτησε από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να έχει περισσότερες κοινές εμφανίσεις. “Νομίζω ότι έχεις να δώσεις περισσότερα” τόνισε χαρακτηριστικά.

“I want you to be more public, Giannis, because I think you have something to give in terms of giving back,” @BarackObama said to @Giannis_An34 at @ObamaFoundation fireside chat. #NBAAllStar — Marc J. Spears (@MarcJSpearsESPN) February 15, 2020