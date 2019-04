Ο Αντετοκούνμπο κόντρα στους Πίστονς! Τα ζευγάρια των πλέι οφ του ΝΒΑ

Οι Ντιτρόιτ Πίστονς θα είναι το… εμπόδιο που θα βρεθεί μπροστά στους Μιλγουόκι Μπακς του Γιάννη Αντετοκούνμπο, στο δρόμο για την τετράδα της ανατολικής περιφέρειας του ΝΒΑ.

Η σειρά του συγκεκριμένου ζευγαριού θα κάνει το πρώτο της τζάμπολ την Κυριακή (14.04.2019), δηλαδή τα ξημερώματα Δευτέρας (15.04.2019) για την Ελλάδα. Η πρόκριση κρίνεται στις 4 νίκες.

Όσον αφορά τους πρωταθλητές, Γουόριορς θα παίξουν με τους Κλίπερς για την Δυτική περιφέρεια. Για την Ανατολή ενδιαφέρον έχουν και τα ζευγάρια των Ράπτορς με τους Μάτζικ και των Σέλτικς με τους Πέισερς.

Ανατολή

1. Μιλγουόκι Μπακς – 8. Ντιτρόιτ Πίστονς

2. Τορόντο Ράπτορς – 7. Ορλάντο Μάτζικ

3. Φιλαντέλφεια 76ερς – 6. Μπρούκλιν Νετς

4. Μπόστον Σέλτικς – 5. Ιντιάνα Πέισερς

Δύση

1. Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς – 8. Λ.Α Κλίπερς

2. Ντένβερ Νάγκετς – 7. Σαν Αντόνιο Σπερς

3. Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς – 6. Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ

4. Χιούστον Ρόκετς – 5. Γιούτα Τζαζ

Game 1: Μπακς – Πίστονς (Κυριακή 14/4, 02:00)

Game 2: Μπακς – Πίστονς (Τετάρτη 17/4, 03:00)

Game 3: Πίστονς – Μπακς (Σάββατο 20/4, 03:00)

Game 4: Πίστονς – Μπακς (Δευτέρα 22/4, 03:00)

Game 5*: Μπακς Πίστονς (Τετάρτη 24/4, δεν έχει προγραμματιστεί ώρα)

Game 6*: Πίστονς – Μπακς (Παρασκευή 26/4, δεν έχει προγραμματιστεί ώρα)

Game 7*: Μπακς – Πίστονς (Κυριακή 28/4, δεν έχει προγραμματιστεί ώρα)

*Αν χρειαστεί να γίνει

