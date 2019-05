Ο Αντετοκούνμπο «σκοτώνει» τους Σέλτικς! Νέο break οι Μπακς – video

Έτοιμοι να επιστρέψουν στους τελικούς της Ανατολής του ΝΒΑ μετά από 18 χρόνια είναι οι Μπακς του Γιάννη Αντετοκούνμπο. Τα «Ελάφια» έκαναν δεύτερο σερί break επί των Σέλτικς (113-101) και θέλουν μια νίκη μέσα στο Μιλγουόκι για να ξεπεράσουν τους «Κέλτες».

Οι Μπακς ήταν μια κλάση ανώτεροι από τους Σέλτικς στο game 4 και είχαν για μεγάλο πρωταγωνιστή τον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Αν και… φορτώθηκε από νωρίς με 4 φάουλ, ο Έλληνας διεθνής κυριάρχησε, κάνοντας double double.

The best plays as the Bucks go 2-0 in Boston to take a 3-1 series lead!! #FearTheDeer pic.twitter.com/RbcNaCPh2a

— Milwaukee Bucks (@Bucks) May 7, 2019