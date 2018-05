To Basketball Champions League έφτιαξε ένα βίντεο με την πορεία της ΑΕΚ στη φετινή διοργάνωση. Η Ένωση δεν ξεκίνησε καλά στους ομίλους, ωστόσο κατάφερε τις τελευταίες αγωνιστικές να ανατρέψει τα δεδομένα και να περάσει στη φάση των «16».

Κι εκεί, όμως, βρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο, μετά την ήττα με 10 πόντους από τη Νίμπουρκ στο ΟΑΚΑ. Η επτάψυχη ΑΕΚ, βέβαια, βρήκε τον τρόπο να περάσει στα προημιτελικά, με τον Πάντερ να ευστοχεί σε buzzer beater τρίποντο και να «σκοτώνει» τους Τσέχους στον επαναληπτικό.

Στους «8» η Ένωση δεν είχε, πάντως, κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα, καθώς ξεπέρασε το εμπόδιο της Στρασμπούρ, η οποία δεν μπόρεσε να νικήσει το σύνολο του Σάκοτα ούτε στην Αθήνα αλλά ούτε και στη Γαλλία.

The Queen @AEKBCgr, throughout the campaign, peaking at the right moment! #BasketballCL #FinalFour

— Basketball Champions League (@BasketballCL) May 1, 2018