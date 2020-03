Το μήνυμα που έστειλε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στην Παρί των Νεϊμάρ και Εμπαπέ! «Αφήστε με να γίνω ο επιθετικός σας»

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θυμήθηκε ένα παλιό βίντεο στο οποίο έκανε τα.. τσαλίμια του με μια ποδοσφαιρική μπάλα, σε αθλητική εκδήλωση στο Μιλγουόκι και κάλεσε τους Νεϊμάρ, Κιλιάν Εμπαπέ να το δουν!

Ο “Greek Freak” τάγκαρε τους δύο επιθετικούς της Παρί και έγραψε: «Θέλω μια θέση στην ομάδα Νεϊμάρ και Κιλιάν Εμπαπέ! Παρί Σεν Ζερμέν αφήστε με να γίνω ο επιθετικός σας!».

Θυμίζουμε ότι στο πρόσφατο ταξίδι των Μπακς στο Παρίσι, για αγώνα πρωταθλήματος του ΝΒΑ στην Ευρώπη, ο Αντετοκούν μπο είχε γνωρίσει τους «αστέρες» της Παρί.

I need a spot on the team @neymarjr @KMbappe @PSG_inside let me be your striker 🔥⚽️ https://t.co/3ejI8y1QPo