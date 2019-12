Ο Καγουάι Λέοναρντ αναδείχθηκε την περασμένη σεζόν πρωταθλητής ΝΒΑ με τους Ράπτορς, αλλά τώρα επέστρεψε για πρώτη φορά ως αντίπαλος στο Τορόντο, με τη φανέλα των Κλίπερς.

Ο Λέοναρντ βίωσε εκπληκτικές στιγμές πριν το τζάμπολ του αγώνα, αφού παρακολούθησε το video που δημιούργησαν γι’ αυτόν ποι Ράπτορς, γνώρισε την./.. αποθέωση από τους οπαδούς, πήρε το χειροκρότημα από κάθε πρώην συμπαίκτη του, ενώ έλαβε από τα χέρια του Κάιλ Λόουρι το δαχτυλίδι του πρωταθλητή!

Πάντως, ο Αμερικανός δεν… επηρεάστηκε από την υποδοχή των Ράπτορς, αφού είχε 23 πόντους στη νίκη των Κλίπερς (112-92).

Here’s a look at the insane championship ring Kawhi Leonard will receive tonight before facing the Raptors (this is Raptors PR guy Roven Yau’s ring) pic.twitter.com/ajd1pDtOrZ

— Ohm Youngmisuk (@NotoriousOHM) December 11, 2019