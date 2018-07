Τη χαοτική διαφορά στα οικονομικά δεδομένα σε μπάσκετ και ποδόσφαιρο στην Ευρώπη ανέδειξε ο Μάικ Τζέιμς, «τρολάροντας» ουσιαστικά τον εαυτό του και τη μετεγγραφή του στην Αρμάνι Μιλάνο, σε σύγκριση με εκείνη του Κριστιάνο Ρονάλντο στη Γιουβέντους.

Ο Αμερικανός γκαρντ «ανέβασε» στο twitter μία είδηση που ανέφερε ότι η «γηραιά κυρία» έχει ήδη κάνει απόσβεση 60 εκατ. ευρώ από τη μετεγγραφή του Πορτογάλου, μέσω των πωλήσεων της φανέλας του. Σχολίασε λοιπόν, ότι την ίδια ώρα η δική του ομάδα έχει πάρει πίσω περίπου… 50 δολάρια από τις πωλήσεις της δικής του φανέλας.

«Από ό,τι φαίνεται πήραν γρήγορα πίσω τα χρήματά τους (σ.σ. στη Γιουβέντους για τον Κριστιάνο). Η Μιλάνο έβγαλε πιθανότατα περίπου 50 δολάρια από όταν πήγα εγώ εκεί», έγραψε χαρακτηριστικά ο πρώην πια παίκτης του Παναθηναϊκού.

Looks like they got that money back quick. Milan prolly got about 50 dollars after i got there 😂😂😂 https://t.co/U2ay8zhNYr

