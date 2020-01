Ο Nεϊμάρ περιμένει τον Αντετοκούνμπο στο Παρίσι! Το μήνυμα του Βραζιλιάνου – video

Οι Μιλγουόκι Μπακς θα αντιμετωπίσουν τους Σάρλοτ Χόρνετς στο Παρίσι, στις 24.01.2020, στο πλαίσιο των Global Games και όπως είναι φυσικό, τα… φώτα θα πέσουν στον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Ο Βραζιλιάνος “αστέρας” της Παρί Σεν Ζερμέν, Νεϊμάρ, έστειλε το δικό του μήνυμα για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και τους Μπακς, με τον ίδιο να τονίζει πως θα δώσει το “παρών” στο παιχνίδι.

“Έμαθα ότι ο Γιάννης και οι Μπακς θα έρθουν στο Παρίσι. Ελπίζω να απολαύσουν την πόλη. Τα λέμε στο παιχνίδι” ήταν το μήνυμα του Νεϊμάρ. Το βίντεο δημοσίευσαν οι Μπακς, οι οποίοι με την σειρά τους έστειλαν το δικό τους μήνυμα στα… βραζιλιάνικα! “Ευχαριστούμε Νεϊμάρ. Θα σε δούμε σύντομα. Πάμε Μπακς”

Cheers @neymarjr!! See you soon!!

Valeu Neymar…. até breve. Vai Bucks!!@redbullhoops | #FearTheDeer pic.twitter.com/IgvWcLrNRo

— Milwaukee Bucks (@Bucks) January 20, 2020