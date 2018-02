Να σημειωθεί ότι η επίδοση του άσου των Φοίνιξ Σανς, αποτελεί ρεκόρ όλων των εποχών σε τελικό διαγωνισμού τριπόντων.

ΠΡΩΤΟΣ ΓΥΡΟΣ (με την σειρά που εκτέλεσαν)

Τομπίας Χάρις (Λος Άντζελες Κλίπερς) – 18

Γουέιν Έλινγκτον (Μαϊάμι Χιτ) – 17

Πολ Τζορτζ (Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ) – 9

Ντέβιν Μπούκερ (Φοίνιξ Σανς) – 19

Κάιλ Λόουρι (Τορόντο Ράπτορς) – 11

Μπράντλεϊ Μπιλ (Ουάσινγκτον Ουίζαρντς) – 15

Κλέι Τόμπσον (Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς) – 19

Έρικ Γκόρντον (Χιούστον Ρόκετς) – 12

ΤΕΛΙΚΟΣ (με την σειρά που εκτέλεσαν)

Τομπίας Χάρις (Λος Άντζελες Κλίπερς) – 17

Ντέβιν Μπούκερ (Φοίνιξ Σανς) – 28

Κλέι Τόμπσον (Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς) – 25

.@DevinBook went off for 28 PTS in his 2nd #JBL3PT run! 😱😱😱 pic.twitter.com/jp4CenACfj

— NBA on TNT (@NBAonTNT) February 18, 2018