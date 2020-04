Πήρε θέση στα δημοσιεύματα περί… Ολυμπιακού. Ο Μάλκομ Ντιλέινι διέψευσε όλους όσους γράφουν για πρόταση της «ερυθρόλευκης» ΚΑΕ για την απόκτηση του.

Έξαλλος ο Μάλκομ Ντιλέινι με τα δημοσιεύματα που συνδέουν το όνομα του με την ΚΑΕ Ολυμπιακός (γράφουν πως έχει δεχθεί πρόταση από τους Πειραιώτες).

Ο προσωπικός του λογαριασμός του παίκτη της Μπαρτσελόνα στο Twitter δέχθηκε πάρα πολλά μηνύματα, αναφορικά με το πού θα βρίσκεται την επόμενη σεζόν. Ο Ντιλέινι τοποθετήθηκε και έκανε λόγο για ψέματα. Μάλιστα, ανέφερε πως έχει να μιλήσει με τον Γιώργο Μπαρτζώκα από το περασμένο καλοκαίρι.

“Ένα άρθρο εμφανίζεται για “ενδιαφέρον” και κάποιος δημιουργεί μια ολόκληρη ιστορία για μία ψεύτικη προσφορά και ένα σωρό άλλα πράγματα, που επινόησαν. Παρεμπιπτόντως, δεν έχω μιλήσει με τον Γιώργο Μπαρτζώκα από πέρσι το καλοκαίρι. ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΤΑ ΨΕΜΑΤΑ και βρείτε τα γεγονότα, πριν γράψετε μια ιστορία” έγραψε χαρακτηριστικά στον λογαριασμό του ο Μάλκολμ Ντιλέινι.

Article comes out about “interest” and somebody puts a whole story together about a fake offer and a whole bunch of other stuff they made up 😂😂 by the way I haven’t talked to bartzokas since last summer. STOP LYING and just get all the facts before making a story