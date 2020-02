Ο Γιώργος Παπαγιάννης του Παναθηναϊκού είναι υποψήφιος για τον τίτλο του “Rising Star” της φετινής σεζόν στη Euroleague.

Έχει ξεχωρίσει με τη μέχρι τώρα εικόνα του στη Euroleague. Ο Γιώργος Παπαγιάννης δείχνει να έχει πάρει… την ανηφόρα, δίνοντας σημαντικές λύσεις μέσα στη ρακέτα για τον Παναθηναϊκό.

Ο 23χρονος σέντερ εντυπωσιάζει, δείχνει μεγάλη βελτίωση από τη στιγμή που κάθισε στον “πράσινο” πάγκο ο Ρικ Πιτίνο, γεγονός που τον έβαλε στη λίστα με τους υποψήφιους νεαρούς παίκτες για τον τίτλο “Rising Star” της διοργάνωσης τη φετινή σεζόν.

Ο Παπαγιάννης διεκδικεί το συγκεκριμένο βραβείο της Euroleagueμαζί με τους Αβντίγια, Μαλεντόν και Ζούσμαν.

The next Rising Star Nominee is @paobcgr's @G_P_06 🙌



Check out some of his best moments from this season! #GameON pic.twitter.com/Sw99VFS1qz — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) February 13, 2020

Deni Avdija, a nominee for the Rising Star Award!



Check out some of his best plays from this season 🔥#GameON pic.twitter.com/EPhfuLLANI February 13, 2020

Another nominee for the Rising Star Award @TheoMaledon of @LDLCASVEL is enjoying his first season at this level!👀#GameON pic.twitter.com/EohaHlr2HK — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) February 13, 2020