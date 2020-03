Τίτλοι… τέλους! Ο Ρικ Πιτίνο συμφώνησε να συνεχίσει την προπονητική του καριέρα στο Κολέγιο Αϊόνα και θέλησε να αποχαιρετήσει την ΚΑΕ Παναθηναϊκός με ένα μήνυμα μέσω Twitter.

Ο Ρικ Πιτίνο επιστρέφει στο NCAA για χάρη του κολεγίου της Νέας Υόρκης. Ο Αμερικανός κόουτς ανέφερε πως επιθυμεί να τηρήσει τις δεσμεύσεις του με τον Παναθηναϊκό και με την Εθνική ομάδα-αλλά η κατάσταση που επικρατεί λόγω του κορονοϊού αφήνει τα πάντα στον «αέρα».

Με ένα ποστάρισμα του στο Twitter, ο Ρικ Πιτίνο φαίνεται να… αποχαιρετά το «τριφύλλι», κλείνοντας έτσι τη δεύτερη του θητεία στον «πράσινο» πάγκο.

«Ευχαριστώ τον ιδιοκτήτη, το επιτελείο και τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Δεν θα μπορούσα να αγαπήσω μια χώρα και μια ομάδα περισσότερο. Σας ευχαριστώ. Είστε οι καλύτεροι!», έγραψε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter o Πιτίνο,

