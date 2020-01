Ο Σαντ Ρος ανακοινώθηκε από την ΤΣΣΚΑ Μόσχας! video

Την έναρξη της συνεργασίας της με τον Χάουαρντ Σαντ Ρος ανακοίνωσε το πρωί του Σαββάτου (11.01.2020) η ΤΣΣΚΑ Μόσχας, ενημερώνοντας ότι υπέγραψε συμβόλαιο με τον πρώην παίκτη της ΑΕΚ το οποίο έχει ισχύ μέχρι και το 2023.

Να αναφέρουμε ότι στο σχετικό τιτίβισμα της ΤΣΣΚΑ επισημαίνεται ότι στο τέλος της σεζόν υπάρχει η δυνατότητα -είτε η ομάδα είτε ο παίκτης- να… σπάσει το συμβόλαιο.

“Είναι μεγάλη τιμή για μένα να είμαι παίκτης της ΤΣΣΚΑ. Ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία. Είμαι έτοιμος να δώσω το 1.000% για να βοηθήσω την ομάδα”, τόνισε ο 28χρονος Σαντ Ρος.

