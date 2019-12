Ο Σφαιρόπουλος ανανεώνει με την Μακάμπι!

Πολύ κοντά στο να ανανεώσει το συμβόλαιο του με την Μακάμπι Τελ Αβίβ φαίνεται πως είναι ο Γιάννης Σφαιρόπουλος.

Ο Έλληνας τεχνικός έχει βάλει στο …σωστό δρόμο την Μακάμπι και -σύμφωνα με ΜΜΕ του Ισραήλ- η διοίκηση της ομάδας θα τον «ανταμείψει», προσφέροντας του συμβόλαιο μέχρι το 2022, με τις δύο πλευρές να είναι κοντά σε συμφωνία.

Ο Γιάννης Σφαιρόπουλος ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της Μακάμπι στα μέσα της περσινής σεζόν και έχει καταφέρει να την μεταμορφώσει! Φέτος, η «ομάδα του λαού» διεκδικεί πρόκριση στα πλέι οφ της Euroleague -ακόμη και με πλεονέκτημα έδρας- ενώ είναι πρωτοπόρος και στο εγχώριο πρωτάθλημα.

«Η Μακάμπι είναι κοντά σε συμφωνία για διετή επέκταση με τον Γιάννη Σφαιρόπουλο και η συμφωνία αναμένεται να οριστικοποιηθεί σύντομα» αναφέρει Ισραηλινός δημοσιογράφος.

Maccabi Tel Aviv are on the verge of reaching a two year extension with coach Giannis Sfairopoulos deal is expected to be finalized soon.

— Moses (@MosesB1) December 15, 2019