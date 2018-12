Μια… γνώριμη φιγούρα φαίνεται πως βρήκε ο Γιάννης Σφαιρόπουλος στο Τελ Αβίβ. Ο λογαριασμός της Μακάμπι στο twitter πόσταρε μια φωτογραφία στην οποία ο Έλληνας τεχνικός βρίσκεται μαζί με έναν κύριο που μοιάζει αρκετά με τον Παναγιώτη Γιαννάκη.

“Μόλις βρήκαμε τον χαμένο δίδυμο αδελφό του Παναγιώτη Γιαννάκη” αναφέρει χαρακτηριστικά η Μακάμπι στο χιουμοριστικό σχόλιο της.

We just found the lost twin brother of Panagiotis Giannakis 😯 pic.twitter.com/gYJApCNAog

— Maccabi Tel Aviv BC (@MaccabitlvBC) December 11, 2018