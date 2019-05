Ο σοκαριστικός τραυματισμός του Μάικ Τζέιμς! – videos

Σοκαριστικός τραυματισμός για τον Μάικ Τζέιμς στο παιχνίδι της Αρμάνι Μιλάνο με τη Τρέντο, όταν αντίπαλος έπεσε πάνω στο πόδι του, σε προσπάθεια διεκδίκησης μια χαμένης μπάλας στο παρκέ.

Ο Αμερικανός πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού, άρχισε να «σφαδάζει» από τους πόνους και πλέον απομένει η οριστική διάγνωση για να φανεί πόσο καιρό θα μείνει εκτός αγώνων.

Ο άτυχος αθλητής μάλιστα, δεν θα μπορέσει και να χαρεί όπως θα έπρεπε την ανακοίνωση της Euroleague, ότι θα λάβει το βραβείο που φέρει το όνομα του πρώην παίκτη και του Ολυμπιακού, Αλφόνσο Φορντ, ως ο πρώτος σκόρερ της φετινής διοργάνωσης.

5️⃣9️⃣5️⃣ points!@TheNatural_05 was 🎯 during the 2018-19 #EuroLeague season with @OlimpiaMI1936 on his was to securing the Alphonso Ford Top Scorer Trophy!#GameON 👉 https://t.co/GbFOxaNxqW pic.twitter.com/iW8czaUL9e

— EuroLeague (@EuroLeague) May 6, 2019