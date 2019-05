Ο συγκλονιστικός ΜακΚόλουμ «έστειλε» τους Μπλέιζερς στους Γουόριορς! video

Οι Μπλέιζερς επέστρεψαν από το -17 της δεύτερης περιόδου, πήραν το game 7 μέσα στην έδρα των Νάγκετς (100-96) και… έκλεισαν ραντεβού με Γουόριορς στους τελικούς της Δύσης (μετά από 19 χρόνια).

Western Conference Finals bound for the first time in 19 years!

MOOD pic.twitter.com/e7JgQZ5t0b

— Trail Blazers (@trailblazers) May 12, 2019