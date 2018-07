«Ο Χάνεϊκατ είχε πρόταση από τον Παναθηναϊκό»

Ο Παναθηναϊκός ήταν από τις ομάδες που είχαν κάνει πρόταση στον Τάιλερ Χάνεϊκατ, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το Σάββατο (7/7). Την αποκάλυψη έκανε η μητέρα του εκλιπόντος, μιλώντας σε Ισραηλινό δημοσιογράφο.

Η Χίμκι ήταν η ομάδα που είχε καταθέσει την καλύτερη προφορά στον Αμερικανό φόργουορντ, ωστόσο εκείνος δεν ήθελε να γυρίσω πίσω στη Ρωσία και την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα, αλλά επιθυμούσε να φορέσει τη φανέλα της Μακάμπι Τελ Αβίβ.

«Η Χίμκι του είχε προσφέρει τα περισσότερα χρήματα, αλλά δεν ήθελε να επιστρέψει στη Ρωσία. Είχε προτάσεις από Μακάμπι και Παναθηναϊκό. Ήθελε να επιστρέψει στο Ισραήλ και όταν ζήτησε περισσότερα χρήματα από τη Μακάμπι, τότε εκείνη απέσυρε την πρότασή της. Το σκέφτηκε και ζήτησε από τον μάνατζέρ του να ειδοποιήσει τη Μακάμπι ότι θα υπέγραφε την πρώτη προσφορά της. Αλλά, μετά έγινε ό,τι έγινε…», ήταν τα λόγια της μητέρα του Χάνεϊκατ, στον Roi Cohen.

Lisa, Tyler Honeycutt's mother: "He had offers from Maccabi, Panathinaikos. He wanted to go back to Israel, and after asking more money from Maccabi they pulled back. He thought about it and ask his agent to tell them He'll sign for the original offer. But than this happened"

— Roi Cohen (@RoiCohen99) July 8, 2018