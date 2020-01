Τα αδέλφια Αντετοκούνμπο βρίσκονται στο Παρίσι, όπου οι Μιλγουόκι Μπακς θα αντιμετωπίσουν, το βράδυ της Παρασκευής (24/1), τους Νιου Όρλεαν Χόρνετς σε ματς για την regular season του ΝΒΑ.

Ο Γιάννης και ο Θανάσης εκμεταλλεύτηκαν αυτή τη συγκυρία έτσι ώστε να επισκεφτούν το “Παρκ Ντε Πρενς”, έδρα της Παρί Σεν Ζερμέν. Με αυτή την ευκαιρία αποφάσισα να δείξουν πως εκτός από μπασκετικές έχουν και ποδοσφαιρικές ικανότητες κάνοντας επίδειξη τεχνικής.

🏀⚽️ The @Bucks take the pitch!

🇫🇷 #NBAParis 🇫🇷

🗓: Friday, 1/24

🆚: Bucks / Hornets

📺: 3pm/et, @NBATV pic.twitter.com/RPArSATvvl

— NBA (@NBA) January 22, 2020