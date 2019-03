Οι Γουόριορς «επέστρεψαν» μέσα στο Χιούστον! video

Οι Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς κατάφεραν να περάσουν νικηφόρα μέσα στο Χιούστον, επικρατώντας των Ρόκετς με 106-104 και παρέμειναν στην κορυφή της Δύσης, ανεβάζοντας το ρεκόρ τους στο 46-21.

Η ομάδα του Στιβ Κερ έβαλε έτσι τέλος στο σερί εννέα σερί νικών των Ρόκετς, χωρίς να έχει στη σύνθεση της τον τραυματία, Κέβιν Ντουράντ.

Ο Κλεί Τόμπσον με 30 πόντους ήταν ο πρώτος σκόρερ των Γουόριορς. Σε… μεγάλη βραδιά βρέθηκε ο ΝτεΜάρκους Κάζινς, προσθέτοντας 27 πόντους (8 ριμπάουντ και 7 ασίστ), ενώ ο Στεφ Κάρι πέτυχε 24 πόντους.

👻 @boogiecousins fills up the stat sheet with a season-high 27 PTS, 8 REB, 7 AST in the @warriors road W! #DubNation pic.twitter.com/QWXttgFGtc

Να αναφέρουμε ότι Τόμπσον και Κάρι βρίσκονται σε μια ξεχωριστή λίστα, καθώς είναι οι μοναδικοί παίκτες στην ιστορία του NBA που έχουν σκοράρει τουλάχιστον 200 τρίποντα σε 7 συνεχόμενες σεζόν. Ο 29χρονος σούτινγκ-γκαρντ των “πολεμιστών” έπιασε στη συγκεκριμένη λίστα τον ηγέτη των πρωταθλητών, μετά από τα πέντε τρίποντα που σημείωσε στη συγκεκριμένη αναμέτρηση.

Klay Thompson just joined Steph Curry as the only players in NBA history to make at least 200 3's in seven consecutive seasons

— Mark Medina (@MarkG_Medina) March 14, 2019