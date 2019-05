Οι Γουόριορς «μάτωσαν» για τη νίκη! Τραυματίστηκε ο Ντουράντ – video

Είδαν το game 5 με τους Ρόκετς να… στραβώνει, αλλά οι Γουόριορς “θυμήθηκαν” πως είναι οι πρωταθλητές του ΝΒΑ, πήραν τη νίκη με 104-99 μέσα στο Όκλαντ και έκαναν το 3-2 στην σειρά.

Οι “πολεμιστές” έχασαν διαφορά 20 πόντων, είδαν τον Κέβιν Ντουράντ να αποχωρεί τραυματίας στην 3η περίοδο (αποχώρησε κουτσαίνοντας, έχοντας πετύχει 22 πόντους) αλλά και τον Ντρέιμοντ Γκριν να αποβάλλεται με 6 φάουλ περίπου 2 λεπτά πριν το τέλος του αγώνα.

Kevin Durant goes to the locker room after suffering an apparent non-contact injury on lower leg pic.twitter.com/JCLv3szwz8

— Bleacher Report (@BleacherReport) May 9, 2019