Οι Ρόκετς επικράτησαν εκτός έδρας (111-110) των Σέλτικς στην παράταση, με τη νίκη να κρίνεται στα τελευταία σουτ. «Κάζο» για τους Λέικερς στο «σπίτι» των Γκρίζλις (105-88).

Την 6η τους σερί νίκη και 39η φετινή μετά από 59 παιχνίδια πέτυχαν οι Ρόκετς, που χρειάστηκαν τον έξτρα χρόνο της παράτασης για να περάσουν (111-110) από την έδρα των Σέλτικς.

Το buzzer beater τρίποντο του Μπράουν των Σέλτικς έστειλε το παιχνίδι στην παράταση (104-104). Εκεί όμως έμειναν άποντοι στα τελευταία 2:49 χάνοντας έξι σερί επιθέσεις.

Ο Ράσελ Γουέστμπρουκ είχε 41 πόντους, ενώ ο Τζέιμς Χάρντεν πέτυχε 21 πόντους με μόλις 7/24 σουτ. Ήταν όμως αυτός που ευστόχησε στις δύο βολές που διαμόρφωσαν το τελικό σκορ 25’’ πριν το τέλος. Στο τελευταίο σουτ του αγώνα, ο Μπράουν δεν μπόρεσε να δώσει τη νίκη στους «Κέλτες».

