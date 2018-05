Με το Λεμπρόν Τζέιμς να πραγματοποιεί «μαγικές» εμφανίσεις, οι Καβαλίερς έφθασαν «τρένο» στους τελικούς της Ανατολής του NBA. Όταν οι Σέλτικς περιόρισαν όμως το «Βασιλιά», η ομάδα του «κατέρρευσε» και ηττήθηκε με… κάτω τα χέρια από την ομάδα της Βοστόνης με 108-83.

Η ομάδα του Μπράντ Στίβενς επικεντρώθηκε στο μαρκάρισμα του Λεμπρόν και ανέδειξε όλες τις αδυναμίες του Κλίβελαντ. Ο «Βασιλιάς» είχε 15 πόντους με 5/16 σουτ και 9 λάθη, γεγονός που οδήγησε σε μία πολύ εύκολη νίκη των Σέλτικς με 25 πόντους διαφορά, στο Game 1 των τελικών της Ανατολικής Περιφέρειας του NBA.

Για τους Σέλτικς, ο Τζέιλεν Μπράουν είχε 23 πόντους και 8 ριμπάουντ, ο Μάρκους Μόρις 21 και 10 αντίστοιχα, ενώ ο Αλ Χόρφορντ είχε 20 πόντους και 6 ασίστ και ο Τζέισον Τέιτουμ 16 πόντους και 6 ριμπάουντ, σε μία απόλυτα ομαδική εμφάνιση για την ομάδα που απέκλεισε στην πρώτη φάση και τους Μπακς του Αντετοκούνμπο.

