Το νέο μετεγγραφικό απόκτημα του Ολυμπιακού, Ντουάιτ Μπάικς, θα καταφτάσει στην Ελλάδα την Τρίτη (18/2) έτσι ώστε να ενσωματωθεί με την υπόλοιπη ομάδα.

Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε το βράδυ της Κυριακής (16/2) την απόκτηση του Αμερικανού, Ντουάιτ Μπάικς, ο οποίος όπως έγινε γνωστό σήμερα θα φτάσει στην Ελλάδα την Τρίτη (18/2), λίγο μετά τις 20:00 το βράδυ, έτσι ώστε να ενταχθεί στο δυναμικό των “ερυθρόλευκων”. Ο 30χρονος γκαρντ έχει υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας για 1,5 έτος με τους Πειραιώτες.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει τη συμφωνία της με τον Αμερικανό γκαρντ, Ντουάιτ Μπάικς, για τον επόμενο 1.5 χρόνο.

To Who is Who

Γεννήθηκε: 06/03/1989

Υπηκοότητα: Αμερικανός

Ύψος: 1.91μ.

Θέση: Γκαρντ

Προηγούμενες ομάδες: Tulsa 66ers (2011–2012), Oostende, BCM Gravelines (2012–2013), Toronto Raptors (2013–2014), Valencia, Tianjin Ronggang (2014–2015), Oklahoma City Blue, Los Angeles Lakers, Fujian Sturgeons (2015–2016), Oklahoma City Blue, Fujian Sturgeons (2016–2017), Detroit Pistons, Grand Rapids Drive (2017–2018), Shenzhen Leopards (2018-2020)

Οι αριθμοί του… Ο Ντουάιτ Μπάικς ξεκίνησε τη φετινή σεζόν στους Shenzhen Leopards. Σε σύνολο 24 αγώνων είχε μέσο όρο 21.4 πόντους, 5.6 ριμπάουντ, 6.5 ασίστ και 2.5 κλεψίματα.