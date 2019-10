Ολυμπιακός – Κεμζούρα: «Σοκαρίστηκα με την απόλυση του Μπλατ»

Την πρώτη του αντίδραση μετά το «διαζύγιο» του Ολυμπιακού με τον Ντέιβιντ Μπλατ αποκάλυψε ο Κεστούτις Κεμζούρα. Ο μέχρι πρότινος άμεσος συνεργάτης του Μπλατ δήλωσε σοκαρισμένος, ενώ επιβεβαίωσε ότι θα αναλάβει σε πρώτη φάση χρέη υπηρεσιακού προπονητή στους Πειραιώτες και θα κοουτσάρει την ομάδα στο παιχνίδι με τη Βαλένθια την Παρασκευή στο ΣΕΦ.

«Ήμουν σοκαρισμένος. Νομίζω ότι όλοι ένιωσαν το ίδιο. Ετοιμάζαμε κάποιες αλλαγές και πιστεύαμε ότι θα έχουμε περισσότερο χρόνο. Έτσι είναι όμως η ζωή μας. Πρέπει να αποδεχτούμε την απόφαση των διοικούντων. Ήταν ένα σοκ αλλά πρέπει να προχωρήσουμε», τόνισε ο Λιθουανός προπονητής.

Kestutis Kemzura on his 1st reaction after David Blatt news: "I was shocked. I think everybody felt the same. We were preparing some changes & we thought we gonna have more time. But this is our life. We have to accept owners’ decisions. It was shocking but we have to go forward"

— Donatas Urbonas (@Urbodo) October 7, 2019