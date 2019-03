Στο ματς κόντρα στην Γκραν Κανάρια, ο Γιώργος Πρίντεζης έγραψε ιστορία στη Euroleague, περνώντας στη 2η θέση με τα περισσότερα εύστοχα δίποντα στη διοργάνωση, όντας πια πίσω μόνο από τον Άντε Τόμιτς.

Ο «υπαρχηγός» του Ολυμπιακού έφθασε τα 959 εύστοχα δίποντα στην Ευρώπη και ξεπέρασε έτσι έναν θρύλο της διοργάνωσης, τον Φελίπε Ρέγιες της Ρεάλ Μαδρίτης, γεγονός που σημείωσε και η ίδια η Euroleague με σχετική ανάρτησή της στα social media, στην οποία δίνει συγχαρητήρια στον διεθνή Έλληνα φόργουορντ.

Congratulations to Georgios Printezis of @olympiacosbc who moves to second in the all time 2-pointers made 👏#GameON pic.twitter.com/zG7fp7941n

— EuroLeague (@EuroLeague) March 25, 2019