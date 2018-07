Ολυμπιακός: «Μήνυμα» του Ουίλιαμς – Γκος για τους Πειραιώτες! «Θα αγωνιστώ σε μία ιστορική ομάδα»

Ο Ουίλιαμς – Γκος αποτελεί την πρώτη μετεγγραφή του Ολυμπιακού στην «εποχή» του Ντέιβιντ Μπλατ, με τον ίδιο τον παίκτη να εμφανίζεται ενθουσιασμένος για τη νέα του ομάδα, στο αποχαιρετιστήριο «μήνυμά» του στην Παρτιζάν.

Ο νέος Αμερικανός γκαρντ των Πειραιωτών, ευχαρίστησε την πρώην ομάδα του για τη rookie χρονιά του στην Ευρώπη και τη συμβολή της στη μετεγγραφή του στον Ολυμπιακό, τον οποίο και χαρακτήρισε «ιστορική ομάδα της Euroelague», δείχνοντας ενήμερος για το σύλλογο στον οποίο θα αγωνίζεται τη νέα σεζόν.

«Ευχαριστώ την Παρτιζάν που με βοήθησε να αρχίσω την καριέρα μου. Γι’ αυτό θα έχω πάντα το άσπρο και το μαύρο στην καρδιά μου. Είμαι ευγνώμων για τη νέα ευκαιρία στον Ολυμπιακό. Είμαι ενθουσιασμένος που θα αγωνιστώ σε μια ιστορική ομάδα της Euroleague».

Thank you @PartizanBC for helping me begin my career.. for that I will have black & white in my heart forever. But I am very humbled and thankful for my next opportunity at @olympiacosbc! Excited to represent such a historic Euroleague club. #WeAreOlympiacos 🔴⚪️🔴⚪️

