Ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος τίμησε τον Ντάνιελ Χάκετ για την προσφορά του στον Ολυμπιακό, ενώ οι φίλοι των Πειραιωτών αποθέωσαν τον Ιταλό γκαρντ από το ζέσταμα μέχρι την έναρξη του αγώνα, αλλά κι όταν ο προπονητής της Μπάμπεργκ τον έριξε στο παρκέ.

Από την πλευρά του, ο Χάκετ έκανε μία τρομερή κίνηση, αμέσως μετά τη βράβευση του. Ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού φίλησε το σήμα των «ερυθρολεύκων» στο κέντρο του παρκέ του ΣΕΦ!

The president of #OlympiacosBC ,Mr Panagiotis Angelopoulos honored Daniel Hackett as our former player. #WeAreOlympiacos #OLYBRO pic.twitter.com/fed6eaxDDg

— Olympiacos B.C. (@olympiacosbc) March 9, 2018