Επέστρεψε και επίσημα! Ο Γιώργος Μπαρτζώκας είναι ο νέος προπονητής του Ολυμπιακού, καθώς υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο με την ομάδα, παρουσία των αδερφών Αγγελόπουλων.

Ολυμπιακός: Επίσημο! Ανακοινώθηκε το “διαζύγιο” με Κεμζούρα

Οι Πειραιώτες ανακοίνωσαν μάλιστα τη συμφωνία με τον έμπειρο Έλληνα τεχνικό, με τον οποίο είχαν κατακτήσει τη Euroleague το 2013, η οποία και προβλέπει συνεργασία μέχρι το τέλος της φετινής, αλλά και για τις δύο επόμενες σεζόν.

Η ενημέρωση από την ΚΑΕ Ολυμπιακός

H KAE Ολυμπιακός ανακοινώνει τη συμφωνία της με τον Γιώργο Μπαρτζώκα. Ο έμπειρος τεχνικός υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με την ομάδα μας διάρκειας δυόμιση ετών.

Το Who is Who

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας γεννήθηκε στις 11 Ιουνίου 1965 στην Αθήνα και έγραψε ιστορία το 2013 με τον Ολυμπιακό, όταν έγινε ο πρώτος Έλληνας προπονητής που κατέκτησε την Ευρωλίγκα.

Υπήρξε παίκτης του Αμαρουσίου, ωστόσο, σοβαροί τραυματισμοί τον υποχρέωσαν να εγκαταλείψει νωρίς τα παρκέ και σε ηλικία μόλις 22 ετών να στραφεί στην προπονητική. Ξεκίνησε από ομάδες της ΕΣΚΑ (Πεύκη, Κηφισιά, Βριλήσσια), ενώ το 2003 εντάχθηκε στο προπονητικό τιμ του Αμαρουσίου υπό τις οδηγίες του Παναγιώτη Γιαννάκη. Στην συγκεκριμένη θέση παρέμεινε ως το 2006.

Επόμενος σταθμός του ήταν η Ολύμπια Λάρισας, όπου παρέμεινε (ως πρώτος προπονητής) μέχρι το 2009. Τη σεζόν 2009-10 επέστρεψε στο Μαρούσι ως head coach. Τα δύο επόμενα χρόνια “κάθισε” στον πάγκο του Πανιωνίου (2010-2012), ενώ το καλοκαίρι του 2012 διαδέχθηκε στην τεχνική ηγεσία του Ολυμπιακού τον Ντούσαν Ίβκοβιτς.

Με την ομάδα του Πειραιά έγραψε ιστορία οδηγώντας τον Ολυμπιακό στην Back2Back κατάκτηση της Ευρωλίγκας το 2013 στο Φάιναλ Φορ του Λονδίνου και λίγους μήνες μετά το Intercontinental Cup.

Τη σεζόν 2015-16 μετακόμισε στην Ρωσία και την Λοκομοτίβ Κουμπάν Κράσνονταρ, με την οποία κατάφερε να φτάσει μέχρι το φάιναλ φορ της Ευρωλίγκας. Την επόμενη χρονιά ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της Μπαρτσελόνα (2016-2017), ενώ το καλοκαίρι του 2017 επέστρεψε στην Ρωσία για χάρη της Κίμκι.

Τίτλοι

Ομαδικοί

2013 κατάκτηση Ευρωλίγκας

2013 κατάκτηση Intercontinental Cup

Προσωπικοί

2012-13 Προπονητής της χρονιάς στην Euroleague

2009-2010 Προπονητής της χρονιάς στην Α1