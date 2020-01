Ολυμπιακός – Μπασκόνια: Από τις τελευταίες ερυθρόλευκες “ζαριές”

Ζωντανός στη μάχη που δίνει για την είσοδο του στα πλέι οφ της Euroleague, θέλει να μείνει ο Ολυμπιακός που υποδέχεται απόψε την Μπασκόνια για την 22η αγωνιστική της διοργάνωσης.

Η ήττα στην Αγία Πετρούπολη περιόρισε κι άλλο τις ελπίδες πρόκρισης της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα, που καλείται μπροστά στο κοινό της να δείξει βελτίωση και να πάρει το “ροζ φύλλο” αγώνα, που θα ανεβάσει το ρεκόρ της στο 9-13.

Το ντεμπούτο του με τον Ολυμπιακό αναμένεται να πραγματοποιήσει ο Οκτάβιους Έλις. Ο 26χρονος Αμερικανός έχει πραγματοποιήσει τρεις προπονήσεις με την ομάδα του Πειραιά από τότε που αποχαιρέτησε τον Προμηθέα Πατρών, βρίσκεται σε αγωνιστικό ρυθμό και θα κληθεί να βοηθήσει στη ρακέτα.

Με το ίδιο ρεκόρ (8-13) θα πάρουν θέση στο τζάμπολ στο ΣΕΦ, ο Ολυμπιακός και η Μπασκόνια. Οι Βάσκοι δεν έχουν πανηγυρίσει εκτός έδρας νίκη από τα μέσα Δεκεμβρίου, αν και την προηγούμενη αγωνιστική έβαλαν τέλος σε αρνητικό σερί 3-0, με νίκη στη Βιτόρια επί της Χίμκι.

Ο Ολυμπιακός δεν αντιμετωπίζει προβλήματα τραυματισμών. Η Μπασκόνια ήρθε στην Αθήνα αποψιλωμένη από γκαρντ (τραυματίες οι Γκρέιντζερ, Βιλντόσα και Χένρι) αλλά και με τον νεοαποκτηθέντα Σεμάζ Κρίστον.

