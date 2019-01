Ολυμπιακός – Μπασκόνια: “Επική” ανατροπή με… μυθικό Παπανικολάου! – videos

“Χτυπώντας” τον Ολυμπιακό μέσα στο καλάθι, η Μπασκόνια βρέθηκε μια “ανάσα” από την… άλωση του ΣΕΦ, όμως οι Πειριαιώτες έδειξαν “μέταλλο” στο τέλος και με τον Κώστα Παπανικολάου να είναι πιο “καυτός” από ποτέ, κατάφεραν να πραγματοποιήσουν μία επική ανατροπή, παίρνοντας τη νίκη στην παράταση.

Δείτε εδώ το LIVE του αγώνα

Ο Έλληνας φόργουορντ είχε 22 πόντους με 6/7 τρίποντα και εκπληκτικές άμυνες, με τους Πρίντεζη και ΛεΝτέι να τον συμπληρώνουν ιδανικά σε ένα τρομερό ματς στο ΣΕΦ. Ο Βιλντόζα θα μπορούσε να έχει γίνει ο ήρωας του αγώνα για τους φιλοξενούμενους, αν δεν… ξεχνούσαν να κάνουν φάουλ στην τελευταία επίθεση.

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε “ζεστός” το ματς στην επίθεση, αλλά η Μπασκόνια “χτύπησε” στη ρακέτα για να εκμεταλλευτεί την απουσία του Μιλουτίνοφ και τα κατάφερε, με τον Πουαριέ να είναι ο πρώτος σκόρερ της στο πρώτο δεκάλεπτο, το οποίο και έκλεισε με το σκορ στο 20-22.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο η εικόνα δεν άλλαξε, με τις δύο ομάδες να έχουν τεράστια κενά στην άμυνα και το σκορ να φθάνει σε πολύ υψηλά επίπεδα, με τους φιλοξενούμενους πάντως να διατηρούν το προβάδισμα με το 43-47 του ημιχρόνου.

Beautiful @Baskonia Basketball! @Huertas09 threads the pass for the Hilliard finish! 👏#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/I4l2RqqdnQ

— EuroLeague (@EuroLeague) January 8, 2019