Ο Κώστας Παπανικολάου ήταν ο πολυτιμότερος παίκτης του Ολυμπιακού στη σημαντική νίκη επί της Μπασκόνια.

Ο Έλληνας φόργουορντ πραγματοποίησε την καλύτερη εμφάνιση της καριέρας του με την “ερυθρόλευκη” φανέλα, ενώ ήταν αυτός που έσωσε την ομάδα του στην κανονική διάρκεια του αγώνα, στέλνοντας το παιχνίδι στην παράταση με απίθανο τρίποντο με ταμπλό.

Kostas Papanikolaou BANKS it in for a dramatic game-levelling 👌!#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/8iFr9Y0dpu

— EuroLeague (@EuroLeague) January 8, 2019