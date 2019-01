View this post on Instagram

Silver alert 🚨 SOS 10-5 Ποιος? Σέρβος γίγαντας. Που? Στάδιο ειρήνης και φιλίας Φορούσε? ερυθρόλευκη ριγωτη Τι έκανε? Χαβά 18p-18r-41 PIR Μιλάει σπαστά ελληνικά και άφησε τον ντίνο ράτζα στα χαρτιά. Παρακαλώ αν τον δείτε επικοινωνήστε μαζί μας, γιατί έχει και συνέχεια… #MVP #serbianBEAST #ifyoupracticewithme 🤷🏼‍♂️ #ΚΑΛΗ_ΧΡΟΝΙΑ 🔴⚪️ #weareolympiacos