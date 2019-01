Ο γιος του Ρικ Πιτίνο και προπονητής του NCAA, Ρίτσαρντ, παρακολουθεί το πρώτο “αιώνιο” ντέρμπι του πατέρα του στην Ελλάδα και έμεινε… άναυδος με τις εικόνες από το ΣΕΦ και ειδικά με το προστατευτικό δίχτυ στις κερκίδες.

Σχολίασε μάλιστα το γεγονός αστειευόμενος, με μία ανάρτησή του στο twitter, η οποία έχει φωτογραφία την τηλεόραση από την οποία παρακολουθεί το ματς και βλέπει τον τεχνικό του Τριφυλλιού να μιλάει με το διαιτητή.

“Κύριε διαιτητά, τι είναι αυτά τα δίχτυα γύρω από το παρκέ;”. “Είναι για να αποτρέψουν τον κόσμο από το να σας πετάξει αντικείμενα, κόουτς”.

“Mr. Official….Wait…what are those nets around the court for?” “It’s just to prevent the fans from throwing things at you coach” #comforting #safetyfirst pic.twitter.com/N1ZCg5rr1W

— Richard Pitino (@CoachPitinoMN) January 4, 2019