Ολυμπιακός: Το ματς της αγωνιστικής στη Euroleague! – video

Ο Ολυμπιακός παίζει τα… ρέστα του στην Τουρκία κόντρα στην Αναντολού Εφές, για την είσοδο στην πρώτη 4άδα και το πλεονέκτημα έδρας στη Euroleague, στο πιο σπουδαίο ματς της 23η αγωνιστικής.

Οι Πειριαιώτες απέχουν 2 νίκες από την τουρκική ομάδα και σε περίπτωση ήττας θα μείνουν ουσιαστικά εκτός «μάχης» για τις πρώτες θέσεις της κατάταξης, «μπλέκοντας» μάλιστα σε σενάρια και για την πρόκριση στην επόμενη φάση.

Με τις δύο ομάδες να έχουν πάντως μεγάλη ιστορία στη διοργάνωση, η Euroleague ετοίμασε ένα εντυπωσιακό video για να προαναγγείλει τη νέα, 38η «μονομαχία» του στην Ευρώπη.

History Made✅

The match up between @AnadoluEfesSK and @olympiacosbc will be their 38th game against each other, equaling the all time record this century 🤯#GameON pic.twitter.com/mjtBwogWXR

— EuroLeague (@EuroLeague) February 19, 2019