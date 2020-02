Τι έκανε ο Ολυμπιακός! Η “τσακισμένη” από τραυματισμούς ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα “σάρωσε” την τρίτη της κατάταξης, ΤΣΣΚΑ Μόσχας στο ΣΕΦ με 72-59, κάνοντας τους οπαδούς της να παραληρούν στην κερκίδα.

Δείτε εδώ το LIVE του αγώνα

Οι Πειραιώτες εμφανίστηκαν πιο… ψυχωμένοι από ποτέ και “πνίγοντας” τους Ρώσους με την εκπληκτική άμυνά τους (14 κλεψίματα), πέτυχαν μία απίθανη νίκη, μένοντας “ζωντανοί” και στη “μάχη” για την πρώτη 8άδα της Euroleague.

“Μυθικό” παιχνίδι από τον Κώστα Παπανικολάου με 19 πόντους, 7 ριμπάουντ και 5 κλεψίματα, ενώ double double είχε ο Νίκολα Μιλουτίνοφ με 11 πόντους και 12 ριμπάουντ.

Kostas put @olympiacosbc on his back! #GameON pic.twitter.com/vzw3txrXvL

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε τον αγώνα με πεντάδα Μπόλντγουιν, Πολ, Παπανικολάου, Ρούμπιτ και Μιλουτίνοφ, εξαιτίας των σημαντικών του απουσιών, αλλά “επένδυσε” κατευθείαν στην άμυνα και είδε αποτελέσματα. Οι Πειραιώτες κατάφεραν να “κρατήσουν” την ΤΣΣΚΑ Μόσχας στους 10 πόντους για 9 λεπτά και με τον “Παπ” να είναι εξαιρετικός και στις δύο πλευρές του παρκέ, φθάνοντας τους 9 πόντους, προηγήθηκαν με 20-10. Οι δύο καλάθια στα τελευταία δευτερόλεπτα όμως, το πρώτο δεκάλεπτο “έκλεισε” στο 20-15.

Οι Ρώσοι “απάντησαν” με ένα σερί 7-0 στο ξεκίνημα της δεύτερης περιόδου και πέρασαν μπροστά στο σκορ, αφού η ομάδα του Μπαρτζώκα “κόλλησε” στην επίθεση. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε όλο αυτό το δεκάλεπτο, οι γηπεδούχοι σκόραραν μόλις 13 πόντους. Με την άμυνά τους όμως σταθερά καλή, το ημίχρονο ολοκληρώθηκε στο 33-34.

Στο τρίτο δεκάλεπτο όμως, ο Ολυμπιακός “κυριάρχησε” πλήρως, αφού βρήκε λύσεις στην επίθεση με Ρούμπιτ και Πολ, την ώρα που ο Μιλουτίνοφ έδινε συνεχώς δεύτερες επιθέσεις με επιθετικά ριμπάουντ (είχε 7 στο ματς). Την ίδια ώρα η ΤΣΣΚΑ έσπαγε κάθε αρνητικό ρεκόρ, πετυχαίνοντας μόλις 4 πόντους σε αυτά τα 10 λεπτά, με τους 2 εξ αυτών να είναι από βολές.

We will see that one AGAIN!

Kostas Papanikolaou got himself a new poster!#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/pkmxS3Dum2

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) February 6, 2020