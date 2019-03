Ολυμπιακός – ΤΣΣΚΑ Μόσχας: Ταπείνωση στο ΣΕΦ! Οδυνηρή ήττα και… κίνδυνος

Δείτε ΕΔΩ το LIVE του αγώνα

Όσοι παρακολούθησαν τον αγώνα του Ολυμπιακού με την ΤΣΣΚΑ Μόσχας, είδαν ένα ερυθρόλευκο”… ναυάγιο, που κινδυνεύει πλέον να μείνει εκτός πλέι οφ!

Ο… κατήφορος του Ολυμπιακού στην φετινή Euroleague συνεχίστηκε και στο ΣΕΦ, εκεί όπου η ομάδα του Μπλατ υπέστη την πέμπτη διαδοχική ήττα του στη διοργάνωση. Οι «ερυθρόλευκοι» “έπεσαν” με το βαρύ 81-97 από την ΤΣΣΚΑ Μόσχας, για την 24η αγωνιστική, με την ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη να παραμένει στη δεύτερη θέση της κατάταξης με ρεκόρ 19-5.

Στον αντίποδα, οι Πειραιώτες υποχώρησαν σε 12-12, θέτοντας σε κίνδυνο ακόμη και την πρόκριση τους στα πλέι οφ (σ.σ. έπεσαν στην 8η θέση, μετά την ισοβαθμία με Μπασκόμια και Μπάγερν).

Από τους “ερυθρόλευκους”… διασώθηκε επιθετικά ο ΛεΝτέι με 21 πόντους. Ο Σπανούλης “φορτώθηκε” από νωρίς με φάουλ, αλλά κατάφερε να προσθέσει 14 πόντους και 7 ασίστ. Ο Πρίντεζης πρόσθεσε άλλους 12 πόντους.

Από την ομάδα του Ιτούδη, πρώτος σκόρερ ήταν ο Χίγκινς με 18 πόντους, με τον Ροντρίγκεθ να κάνει νταμπλ-νταμπλ με 15 πόντους και 12 ασίστ, ενώ ο Χάινς έκανε.. πάρτι μέσα στο “ζωγραφιστό”, σημειώνοντας και αυτός 15 πόντους.

Ο Ολυμπιακός γνώρισε έτσι την 5η του σερί ήττα στην Euroleague κάτι που έχει να συμβεί από το 2008, όταν οι «ερυθρόλευκοι» -έχοντας αρχικά στον πάγκο τους τον Πίνι Γκέρσον και εν συνεχεία τον Παναγιώτη Γιαννάκη- είχαν ηττηθεί κατά σειρά από Πρόκομ, Ζαλγκίρις, Σιένα, Μακάμπι Τελ Αβίβ και Ρεάλ Μαδρίτης.

Να αναφέρουμε πως αρκετοί φίλοι του Ολυμπιακού αποχώρησαν από το ΣΕΦ αρκετά λεπτά πριν τη λήξη του ματς. Οι περισσότεροι όμως έμειναν να χειροκροτούν την ομάδα τους για την προσπάθειά της, με το πέταλο των οργανωμένων οπαδών να δίνει το ρυθμό.

Ο Ολυμπιακός δεν πήρε… καλό βαθμό στην άμυνα του στο πρώτο δεκάλεπτο. Σπανούλης και ΛεΝτέι έδειξαν πως είχαν τον τρόπο να φτάνουν στο καλάθι της ΤΣΣΚΑ, αλλά την ίδια στιγμή ο Σέρχι Ροντρίγκες έκανε απίστευτα πράγματα!

Vassilis Spanoulis doing what he does best, as Zach LeDay SLAMS it home 🚀#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/SJvpiTO7O1

— EuroLeague (@EuroLeague) March 1, 2019