Ολυμπιακός – Ζαλγκίρις: «Αποθέωση» Σφαιρόπουλου από Μάικ Τζέιμς!

Ο Ολυμπιακός θα μπορούσε να πάρει τη νίκη κόντρα στη Ζαλγκίρις, αλλά ο Σπανούλης αστόχησε σε τρίποντο στο φινάλε της παράτασης.

Ο Μάικ Τζέις του Παναθηναϊκού -που μετά από αυτό το αποτέλεσμα πήρε και το πλεονέκτημα έδρας στα πλέι οφ της Euroleague– παρακολούθησε με μεγάλο ενδιαφέρον την αναμέτρηση και σχολίασε αρκετές φορές μέσα από τον λογαριασμό του στο twitter

Ο Αμερικανός γκαρντ -χωρίς δόση ειρωνείας- “αποθέωσε” τον Γιάννη Σφαιρόπουλο για την επίθεση που “σχεδίασε” και… βγήκε στο παρκέ, με τον Σπανούλη να βρίσκει ελεύθερο τρίποντο.

“Όποιο play σχεδίασε ο Ολυμπιακός στο τάιμ άουτ ήταν απίθανο. Πήρε ακριβώς το σουτ που ήθελε, ακριβώς από τον παίκτη που ήθελε να το πάρει”, έγραψε χαρακτηριστικά Τζέιμς.

Whatever play olympiacos drew up out of that timeout was amazing. Got exactly the shot they wanted from exactly the person they wanted to take it.

— Mike James (@TheNatural_05) April 6, 2018