Σε «κακό δαίμονα» του Ολυμπιακού αποδείχθηκε και στα πλέι οφ της Euroleague η Ζαλγκίρις, αφού με την τρίτη της φετινή νίκη (78-87) επί των «ερυθρόλευκων» πήρε προβάδισμα και για την πρόκριση στο φάιναλ φορ.

Τρομερό ματς από τον Σπανούλη (25 πόντοι, 9 ασίστ) που έβαλε και το σουτ της ισοφάρισης για το 72-72 στο 40′, αλλά στην παράταση οι Λιθουανοί αποδείχθηκαν πιο ψύχραιμοι και πήραν τελικά εύκολα τη νίκη με 78-87 στο 45′. Βοήθησαν και οι Πρίντεζης και Παπαπέτρου, αλλά τελικά δεν ήταν αρκετοί για την ομάδα του Γιάννη Σφαιρόπουλου, που «έχασε» και τον Μιλουτίνοφ με τραυματισμό κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Από την πλευρά της, η Ζαλγκίρις είχε σε εξαιρετική βραδιά τον Ντέιβις με 21 πόντους και εκπληκτικές άμυνες, αλλά και τους Πάνγκος και Μιλάκνις, οι οποίοι πέτυχαν μεγάλα τρίποντα στο τέλος της κανονικής διάρκειας, αλλά και στην παράταση.

Με τον καλύτερο τρόπο ξεκίνησε το ματς ο Ολυμπιακός, αφού με “όπλο” την εξαιρετική του άμυνα και τρέχοντας διαρκώς στον αιφνιδιασμό, κατάφερε να ξεφύγει εξ αρχής στο σκορ. Μετά το αρχικό 9-6 έκανε ένα τρομερό σερί 14-2 και έφθασε τη διαφορά ακόμη και στους 15 πόντους 1’30» πριν το τέλος (23-8). Το πρώτο δεκάλεπτο έκλεισε όμως στο 23-12 με 4 συνεχόμενες βολές από την ομάδα της Ζαλγκίρις, η οποία και δεν κατάφερε να πετύχει καλάθι εντός πεδιάς για 6,5 ολόκληρα λεπτά στην 1η περίοδο.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο όμως, η ομάδα του Γιάννη Σφαιρόπουλου φάνηκε να μένει από ενέργεια και επέτρεψε στους Λιθουανούς να επιστρέψουν. Έχοντας και τραγικά ποσοστά στις βολές, ο Ολυμπιακός, πέτυχε μόλις 9 πόντους από το 10′ μέχρι το 19′, για την ισοφάριση της Ζαλγκίρις σε 32-32. Το σκορ του ημιχρόνου διαμορφώθηκε όμως στο 38-32 με δύο σερί τρίποντα του Σπανούλη. Ο αρχηγός των “ερυθρολεύκων” ήταν εξαιρετικός στο πρώτο ημίχρονο και οδήγησε την ομάδα του με 12 πόντους και 3 ασίστ.

