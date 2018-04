Ο Ιωάννης Παπαπέτρου έβαλε το κερασάκι στην τούρτα στη νίκη του Ολυμπιακού επί της Ζαλγκίρις στο ΣΕΦ, για τα πλέι οφ της Euroleague.

Ο Έλληνας φόργουορντ πρωταγωνίστησε σε μία φάση βγαλμένη από το NBA, καρφώνοντας εντυπωσιακά μπροστά στον Ντέιβις.

Ioannis Papapetrou with the MONSTER slam to seal the victory for @olympiacosbc

WOW 😲#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/tiRD0TgSt1

— EuroLeague (@EuroLeague) April 20, 2018