Κακό ξεκίνημα έχει πραγματοποιήσει η Φενέρμπαχτσε στη Euroleague αφού έχει μόλις μία νίκη μετά από πέντε ματς και απόψε (1/11) υποδέχεται τη Ζαλγκίρις στην Τουρκία σε μία προσπάθεια να… γυρίσει το φύλλο.

Οι οπαδοί της πάντως δείχνουν να έχουν απόλυτη εμπιστοσύνη στον αρχιτέκτονα της ομάδας Ζέλικο Ομοράντοβιτς γι’αυτό και πριν το τζάμπολ της αναμέτρησης σήκωσαν πανό με τη φωτογραφία του Σέρβου τεχνικού, το οποίο έγραφε «Η δική μας ιστορία δεν έχει τελειώσει ακόμα»!

“Our story did not come to an end yet” Fenerbahce fans message to Zeljko Obradovic before the game vs Zalgiris. pic.twitter.com/1BhvJj8GN1

— Donatas Urbonas (@Urbodo) November 1, 2019