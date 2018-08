Οριστικά στην Κίνα ο Ντένμον! Παρελθόν για τον Παναθηναϊκό

Η αναμενόμενη αποχώρηση του Μάρκους Ντένμον από τον Παναθηναϊκού, επισημοποιήθηκε ουσιαστικά σήμερα (09/08), μέσα από μία ανάρτηση του μάνατζερ του Αμερικανού γκαρντ, Μίσκο Ραζνάτοβιτς.

Ο πρώην πια γκαρντ του Τριφυλλιού είχε 5,6 πόντους και μία ασίστ στην περσινή Euroleague, κατά μέσο όρο, με την ομάδα του Τσάβι Πασκουάλ, αλλά αποφάσισε να φύγει από την Ευρώπη εξαιτίας ενός «πλουσιοπάροχου» συμβολαίου στην Ασιατική λίγκα.

«Ο Μάρκους Ντένμον, μετακινήθηκε από τον Παναθηναϊκό στην Zhejiang Chouzhou της Κίνας», ήταν το λακωνικό μήνυμα του Σέρβου σε σχετική ανάρτησή του στο twitter.

Marcus Denmon moved from Panathinaikos to Zhejiang Chouzhou Professional Baksetball Club, from China! #BeoBasket

— Misko4Raznatovic (@MiskoRaznatovic) August 9, 2018