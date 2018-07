Οριστικό: Αυτοκτονία ο θάνατος του Χάνεϊκατ! Τι αναφέρει το ιατροδικαστικό πόρισμα

Επιβεβαιώθηκε η αυτοκτονία του Τάιλερ Χάνεϊκατ, με το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης να γνωστοποιεί ότι ο 27χρονος φόργουορντ της Χίμκι, αυτοπυροβολήθηκε στο κεφάλι, μέσα στο σπίτι του στο Σέρμαν Όακς των ΗΠΑ.

Ο Αμερικανός μπασκετομπολίστας έχασε τη ζωή του στις αρχές Ιουλίου, όταν βρέθηκε νεκρός μετά από ανταλλαγή πυροβολισμών με αστυνομικούς, τους οποίους και είχε καλέσει η ίδια του η μητέρα, κρίνοντας ότι βρίσκεται σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση.

Από την πρώτη στιγμή έγινε γνωστό ότι ο παίκτης πιθανότατα πυροβόλησε τον εαυτό του και όχι προς τους αστυνομικούς, γεγονός που επιβεβαιώθηκε και από το ιατροδικαστικό πόρισμα, το οποίο και αναφέρει αυτοπυροβολισμό στο κεφάλι, σύμφωνα με δημοσίευμα του USA Today.

The death of former UCLA and Sacramento Kings basketball player Tyler Honeycutt was ruled a suicide. https://t.co/SA23i5IZ0M

— USA TODAY (@USATODAY) July 19, 2018