Ο Κόμπι Μπράιαντ ήταν ένας από τους καλύτερους αθλητές όλων των εποχών, αλλά ταυτόχρονα είχε καταφέρει να ξεχωρίσει και στο χώρο του θεάματος, με τη δική του εταιρεία παραγωγής, αλλά και το κερδισμένο Όσκαρ για την ταινία μικρού μήκους “Dear Basketball”.

Ως εκ τούτου, ο τραγικός θάνατός του στις αρχές του 2020, δεν πέρασε απαρατήρητος ούτε από την τελετή απονομής των βραβείων της Ακαδημίας του κινηματογράφου στις ΗΠΑ.

Καταρχάς, ο γνωστός οπαδός του μπάσκετ και κορυφαίος σκηνοθέτης, Σπάικ Λι, εμφανίστηκε στο “κόκκινο χαλί” με ένα κοστούμι στα χρώματα των Λέικερς, με το Νο24 στο σακάκι του, προς τιμήν της φανέλας που φορούσε ο “Black Mamba”.

Τον θρύλο των “λιμνανθρώπων” τίμησε όμως και ο Μάθιου Τσέρι, που έλαβε το φετινό βραβείο για την ταινία μικρού μήκους, λαμβάνοντας το σχετικό Όσκαρ τρία χρόνια μετά τον Κόμπι Μπράιαντ.

Best Animated Short Film winner Matthew Cherry dedicated his Oscar to Kobe, who won the same award in 2018 💜💛 (via @abcnetwork, @theundefeated) pic.twitter.com/yoTcZQ2oV3 — ESPN (@espn) February 10, 2020

Φυσικά, η φυσιογνωμία του αδικοχαμένου σταρ του μπάσκετ βρέθηκε και στο In Memorial της τελετής και εμφανίστηκε μάλιστα πρώτη, με την ατάκα του: «Η ζωή είναι πολύ μικρή για να απογοητεύεστε. Πρέπει να κινηθείς, πρέπει να προχωρήσεις», να έχει γραφτεί δίπλα στο πρόσωπό του.