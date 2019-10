Ουλμ – Προμηθέας Πάτρας: «Πετάει» εκτός έδρας! Νέο διπλό στο Eurocup – video

Ο Προμηθέας Πάτρας διπλασίασε τις νίκες του στο Eurocup, «αλώνοντας» και την έδρα της Ουλμ στη Γερμανία, μετά την επικράτησή του σε ματς – ντέρμπι με σκορ 70-67.

Η ομάδα του Γιατρά ξεκίνησε δυνατά τον αγώνα και βρέθηκε να προηγείται από την αρχή μέχρι και για όλο το πρώτο ημίχρονο των αντιπάλων της. Στο τρίτο δεκάλεπτο όμως, «κόλλησε» στην επίθεση και επέτρεψε στους Γερμανούς να πάρουν ακόμη και το προβάδισμα στο σκορ.

. @promitheasbc displays alley-oop basketball with @langston21 throwing it up and @Tay_UC2 stuffing it in#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/BhqYoh8AB1

— 7DAYS EuroCup (@EuroCup) October 16, 2019