Τη δυνατότητα να ανανεώσουν τα εισιτήρια διαρκείας τους θα έχουν οι οπαδοί του Παναθηναϊκού, εκμεταλλευόμενοι μάλιστα και εκπτώσεις της τάξης του 10 με 20%. Αναμένει νέο ρεκόρ διάθεσης η ΚΑΕ.

Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού

«Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός Superfoods ενημερώνει τους κατόχους διαρκείας της σεζόν 2017-18 πως από σήμερα, Πέμπτη 10/5/2018, μπορούν να ανανεώσουν ή να αναβαθμίσουν τη θέση τους στο ΟΑΚΑ και για την επόμενη αγωνιστική περίοδο (2018-19), επωφελούμενοι έκπτωσης από 10% μέχρι 20% σε όλες τις κατηγορίες.

Την τρέχουσα σεζόν σημειώθηκε ένα εντυπωσιακό ρεκόρ στις πωλήσεις καρτών διαρκείας γεγονός που επιβεβαίωσε με τον πιο «ηχηρό» τρόπο την αγάπη, την πίστη και την αφοσίωσή των φιλάθλων μας στην ομάδα. Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός Superfoods, θέλοντας να τους ανταμείψει γι’ αυτή τους στην στήριξη, τους δίνει τη δυνατότητα να ανανεώσουν από τώρα και μέχρι τις 31/5/2018 τη θέση τους απολαμβάνοντας ειδικά προνόμια. Μετά την ολοκλήρωση της περιόδου των ανανεώσεων θα ξεκινήσει η διάθεση των διαρκείας και για τους νέους κατόχους.

Θα πρέπει να σημειώσουμε πως η επόμενη αγωνιστική περίοδος (2018-19) θα είναι ιδιαίτερη λόγω του γεγονότος ότι το πιο επιτυχημένο τμήμα του ιστορικότερου συλλόγου της χώρας θα γιορτάσει 100 χρόνια ζωής και επιτυχιών. Το 1919 είναι το έτος της ίδρυσης του μπασκετικού τμήματος, τότε που ο σπουδαίος Γιώργος Καλαφάτης παρακολούθησε στο Παρίσι αγώνες καλαθοσφαίρισης, ενός παντελώς άγνωστου ως τότε στη χώρα μας αθλήματος, κατά τη διάρκεια των Διασυμμαχικών Αθλητικών Αγώνων. Ακολούθως, επέστρεψε στην Ελλάδα με τον απαιτούμενο εξοπλισμό και δημιούργησε την ομάδα καλαθοσφαίρισης του Παναθηναϊκού, με επικεφαλής τον ιδρυτή μας, Απόστολο Νικολαΐδη. Κάπως έτσι ξεκίνησε να γράφεται η ιστορία…

Αυτή την ιστορία θα τιμήσουμε και θα γιορτάσουμε την επόμενη σεζόν κάτι που αποτελεί έναν ακόμη λόγο ώστε να ανανεώσετε τη θέση σας για το ΟΑΚΑ, επωφελούμενοι των μοναδικών προνομίων που προσφέρουν τα εισιτήρια διαρκείας και γίνετε μέρος των πιο συγκλονιστικών στιγμών της ομάδας μας!

Σημειώνεται, επίσης, πως η KAE Παναθηναϊκός Superfoods στο πλαίσιο της στήριξης των προσπαθειών του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού συμπεριέλαβε στην τιμή των καρτών διαρκείας ένα ποσό (ανά κατηγορία εισιτηρίου) που θα διατεθεί υπέρ του Α.Ο., προκειμένου με την αρωγή όλων μας να επιστρέψει εκεί που ανήκει!

Δείτε αναλυτικά όλα τα οφέλη της ανανέωσης ή της αναβάθμισης της θέσης σας:

ΑΝΑΝΕΩΣΕΙΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ -10%

Ανανέωσε τη θέση σου τώρα και κέρδισε 10% σε όλες τις κατηγορίες – η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου.

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΘΕΣΗΣ -20%

Αναβάθμισε τη θέση σου και κέρδισε 20% έκπτωση. Επικοινώνησε στα τηλέφωνα 210 – 3503282 , 3503289 ή ενημερώσου από τα εκδοτήρια μας στο γήπεδο «Απόστολος Νικολαΐδης» στη θύρα 10, 210 6440010.

BE PART OF OUR 100 YEARS LEGACY

Η σεζόν 2018-2019 θα είναι πολύ ξεχωριστή για την ΚΑΕ Παναθηναϊκός SUPERFOODS!

Δες από κοντά όλους τους εορτασμούς των 100 χρόνων της ομάδας μας καθ’ όλη τη διάρκεια της αγωνιστικής σεζόν 2018-2019 και γίνε κι εσύ μέρος της ιστορίας του Παναθηναϊκού.

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ

Για όλες τις κατηγορίες καρτών διαρκείας, υπάρχει η δυνατότητα αγοράς τους με όλες τις πιστωτικές κάρτες από 3 έως και 5 άτοκες δόσεις ανάλογα την κατηγορία του εισιτηρίου διαρκείας.

ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΧΩΡΟ

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις θέσεις στον αγωνιστικό χώρο (Baseline & Platinum) επικοινωνήστε στο 210 – 3503282 , 3503289 & 210 6440010″.